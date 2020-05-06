نفاد أموال عصابة نيللي كريم في الحلقة الثالثة عشر من بـ100 وش

بعد أن شاهدنا في الحلقات السابقة كيفية استيلاء العصابة على أموال ( عم غزال ) والتى قُدرت ب20 مليون جنيه، لم تدم سوى بضعة أيام فالجميع استهلك نصيبه من عملية النصب.

قامت سكر ( نيللي كريم ) بشراء محل وضمت أموالها على مال صديقتها ( زينب

غريب ) ولكن المال لا يكفي لتجهيز المحل، كذلك عمر ( آسر ياسين ) الذي نفذ المال منه بعد شرائه للشقة وإعادة عِقد والدته، بالإضافة إلي ماجي ( علا رشدي ) التي استخدمت مالها في السفر وعادت تفكر في عملية نصب جديدة.

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كذلك حالة ( حمادة ) إسلام إبراهيم هو قام بشراء شقة وجهاز حاسب آلي فقط، بدأ حمادة يتنصت على حديث حبيبته شقيقة سكر ليكتشف علاقتها بآخر.

يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم وغيرهم. المسلسل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري.