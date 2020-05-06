في الحلقة 13 من رجالة البيت .. أحمد فهمي مصاب بمرض ودن من طين والأخرى من عجين

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة عشر من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت"، بإختراع أحمد فهمي (تيمون) أكرم حسني (بومبا) حيلة جديدة للحصول على أموال.

وتشهد الحلقة ظهور (تيمون) بودن من طين والأخرى من عجين، بهدف إستعطاف الناس والظهور في البرامج التلفزيونية التي تتبى الحالات الإنسانية.

وتتابع الحلقة بظهور تيمون و بومبا في برنامج للحالات الإنسانية بعد إفتعاله مرض ادنه (ودن من طين و

ودن من عجين) .

وتتوالى الأحداث بجمعهم من خلال البرنامج ٣ مليون جنية تبرعات لإفتتاح محل معجنات كبير.

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وتنتهي أحداث الحلقة بإفتتاح (تيمون و بومبا) مخبز معجنات، ولكن بظهور محمد جمعة (مدير شركة الشحاتين) ومعه أطباء من وزارة الصحة، ويقول لهم

احنا شحاتين بس مش نصابين، ويفر تيمون و بومبا هاربان من يدهم.

يذكر ان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.

وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.