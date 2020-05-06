إعلانات رمضان 2020.. الجميع وقع فى فخ التكرار

الإعلانات ظاهرة ارتبطت كثيراً بالموسم الرمضانى، مع حلول شهر رمضان يتسابق الفنانون على الأعمال الدرامية كما هو المعتاد، ولكن فى السنوات الأخيرة أصبحت الإعلانات تعتمد بشكل كبير على المحتوى الفنى، ونجوم الفن كعامل جذب وإبهار للجمهور.

هذا العام كانت التوقعات صعبة للغاية بالنسبة للموسم الدرامى، بسبب الظروف الصعبة التى يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، ولكن الحقيقة هى أن ظلال الفيروس وحظر التجوال ألقت بظلالها فى المقام الأول على موسم الإعلانات هذا العام.

جميع المعلنين هذا العام ارتبطوا بفكرة الجلوس فى المنزل، وما يمكننا فعله لتجاوز هذه الأزمة، على عكس الموسم الدرامى، الذى مع نهاية الأسبوع الأول يبدو طبيعياً للغاية وكأن لم يكن شىء.

لا شك أن الإعلانات لطلالما كان لها تأثير كبير على المشاهد، بالاضافة لكونها محتوى فنيًا، يأخذه النقاد كثيراً بعين الاعتبار ومع مرور الاسبوع الأول من شهر رمضان تحدثنا مع عدد من النقاد فى هذا التحقيق لمعرفة آرائهم حول طبيعة موسم الإعلانات هذا العام، وأفضل إعلان حتى الآن.

طارق الشناوى: أحمد حلمى نجم الإعلانات حتى الآن:

نبدأ بالناقد الكبير طارق الشناوى الذى قال: أفضل إعلان من وجهة نظرى حتى الآن هو إعلان الفنان احمد حلمى لاحدى شركات الاتصالات فهو اعلان بسيط استطاع أن يحقق الهدف منه، وأرى أن هذا ذكاء كبير خاصة وسط الظروف التى نمر بها فى الوقت الحالى، بالاضافة الى أن دائماً ما يميز أى اعلان هو فكرته، وقديماً فى الثمانينيات استطاع الفنان حسن عابدين ان يحقق نجوميته من الإعلانات.

وأضاف: الإعلان أقوى وأهم بالنسبة للنجوم من العمل الدرامى فهناك اعلانات كانت سببًا كبيرًا فى نجاح النجوم وهناك اخرى كانت سببًا فى تنفير الناس منهم، وأرى أن الفنان احمد حلمى كانت له رؤية تجاه هذا الاعلان وتدخل فى التفاصيل حتى يظهر الإعلان بهذا الشكل الجيد.

وتابع الشناوي حديثه قائلا: العمل الدرامي يعرض على مدار اليوم مرتين او ثلاثا ، اما الإعلان فيعرض اكثر من مائة مرة طوال اليوم على جميع الفضائيات ، ولذلك لابد ان يكون اهتمام الفنان بالإعلان المشارك فيه لا يقل عن العمل الدرامي او السينمائي الذي

يقدمه للجمهور .

وأضاف الشناوي : بالنظر لباقي الاعلانات التي عرضت حتى الان فنجد ان ظروف الحظر والجلوس في المنازل كان لها تأثير كبير عليها ، ولذلك الافكار تكررت بشكل واضح ، وهي الاعتماد على باقات الانترنت التي تتيح للناس التسلية في هذه الأوقات الصعبة ، والتقرب اكثر من العالم الافتراضي وهو عالم « السوشيال ميديا » ، ولذلك كما ذكرت كان التفوق للفنان احمد حلمي من حيث مضمون التنفيذ بهذا الشكل البسيط ، والبعيد تماما عن الملل.

خيرية البشلاوي : الشركات والمؤسسات قرروا مخاطبة الناس بالواقع

الناقدة خيرية البشلاوي قالت : الإعلانات اصبحت موسمًا ضخمًا يضم عددًا كبيرًا من النجوم ، سواء كانوا نجوم الفن او الرياضة ، وتكون وسيلة مخاطبة الجمهور هي المحتوى الفني الذي يقدمه الإعلان عن المنتج المعلن عنه ، فأصبح الإعلان عبارة عن اغنية او فيلم قصير .

وأضافت خيرية البشلاوي : حتى الان لم تعرض كافة إعلانات الموسم ، والبداية فقط لشركات الاتصالات ، واللافت للانتباه انهم قرروا هذا العام مخاطبة الناس بالواقع ، وما يحتاجونه فعليا ، وهي باقات الإنترنت التي اصبح الناس يقضون معظم اوقاتهم عليها بسبب ظروف الحظر والجلوس في المنزل الذي فرضه علينا وباء كورونا .

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وتابعت البشلاوي حديثها قائلة: الفروق هذا العام بين الإعلانات التي عرضت حتى الآن ليست كبيرة ولكن ما لفت انتباهي ثلاثة إعلانات ، اولها اعلان شركة الاتصال الخليجية ، لان فكرته جميلة وبسيطة ، واستطاع جذب الجمهور بدرجة كبيرة بدون الاعتماد على نجم ، وكذلك ايضا اعلان الفنان احمد حلمي لإحدى شركات الاتصالات ، لان حلمي قدمه بأسلوبه الجميل والشيق الذي يعشقه الجمهور ، اما الاعلان الثالث فهو الذي ظهر فيه الفنان بهاء سلطان ، فهي اغنية جميلة تنمي الروح والتفاؤل لدى المشاهد .

وأضافت الناقدة خيرية البشلاوي : مازلنا في انتظار باقي موسم الإعلانات ، فهناك الكثير من المؤسسات والشركات لم تطرح إعلاناتها ، ولكن حتى الآن وضح تأثير الظروف المحيطة بشكل كبير على موسم الاعلانات .

محمد عدوي : الاستسهال اصاب الجمهور بالملل

ومن جانبه قال الناقد محمد عدوي انه يرى ان موسم رمضان ٢٠٢٠ هو الأسوأ من جانب الإعلانات ، وقال: الإعلانات هذا العام لا يوجد بها أي فكرة أو مضمون ، وتنفيذها سيئ الى حد كبير .

وأضاف: الجميع اعتمد على فكرة الفيديوهات المصورة من المنازل لنجم او لعدة نجوم ، ولكن بدون اي إضافات او إبهار ، و هذا نوع من الاستسهال لم أره مسبقا في موسم إعلانات رمضان.

وتابع عدوي حديثه قائلا : افضل إعلان من وجهة نظري حتي الآن هو إعلان لشركة اتصالات خليجية ، فهذا هو الافضل لانه لديه فكرة جديدة ومضمون جيد استطاع ان يجذب الجمهور ويلفت انتباههم بالرغم من عدم اعتماده على نجم سوبر استار ، وهذا لان دائما اهم ما يميز الإعلان هو الفكرة والمضمون وليس النجم الذي يقدمه للجمهور ، كما هو الحال في اي عمل فني .

وتحدث عدوي عن الإعلان الذي ظهر فيه نجوم التسعينيات في الأغنية ، وقال : ظهور نجوم مثل مصطفى قمر وايهاب توفيق وحميد الشاعري وهشام عباس مجتمعين في إعلان شيء من المؤكد انه يلفت الانتباه كثيرا ، ولكن الغريب ان موضوع الإعلان لا علاقة له تماما بنوع السلعة او المؤسسة المعلن عنها ، ولذلك اراه اغنية وليس إعلانًا .

ماجدة موريس : نجوم الاغنية فرس الرهان هذا العام

وتحدثت الناقدة ماجدة موريس وقالت : موسم الاعلانات دائما محل اهتمام كبير من الجمهور ، لانه دائما يقدم خلاله اعمال جديدة لنجوم الفن ، الي جانب ظهور نجوم اخرين في مجالات اخري مثل الرياضة ولاعبي الكرة ، ولكن دائما ما يميز اي إعلان هو الفكرة التي ستجذب انتباه الجمهور وتلفت انتباهه .

وأضافت موريس : هذا العام الافكار متشابهة كثيرا ، حتى وصلت الي حد التكرار ، والسبب ببساطة هو الظروف التي نمر بها وفرض حظر التجوال ، فلا يوجد ما يجذب الانتباه خارج المنزل ، وانما الاهتمام الاول بشركات الاتصالات والانترنت ، لان هذا ما يجلس عليه الجمهور طوال اليوم وطوال ساعات الحظر ، باستثناء عملين فقط ، هما ما استطاعا تحقيق الاختلاف ، وهما ينتميان لنجوم الغناء الاول لمحمود العسيلي وبهاء سلطان والثاني لنجوم التسعينيات، كل من مصطفي قمر وايهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري ، ولكن حتى الآن لم يعرض موسم الإعلانات بالكامل وأتمنى أن يكون القادم أفضل .