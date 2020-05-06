محمد رمضان يوزع الكمامات للوقاية من تفشي كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حرصاً منه على المشاركة في التصدي لتفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، واستشعاراً منه بخطورة الوباء وضرورة المساهمة في الوقاية منه، قام الفنان المصري ​محمد رمضان​ بفتة إنسانية بتوزيع عدد من ​الكمامات الطبية​ على المواطنين المصريين المتواجدين بمستشفيات العزل، وعلى الطاقم الطبي داخل مستشفيات العجوزة والشيخ زايد و15 مايو.

والتف الجمهور حول رمضان لالتقاط الصور التذكارية معه، وأشادوا بمسلسله الرمضاني الجديد "البرنس".

ونشر رمضان في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عربة بيك أب محملة بالمستلزمات الطبية وهي كمامات وعلق عليها :"أقل واجب تجاه بلدي شكراً لكل العاملين في القطاع الطبي على وقوفهم في الصفوف الأمامية لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد".

والكمامات التي وزعها الفنان محمد رمضان توصي بها منظمة مكافحة العدوى العالمية حيث تمنع 99% من الفيروسات لمنع انتشار العدوى للفريق الطبي داخل مستشفيات العزل.

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