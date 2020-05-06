غادة نافع تستذكر والدتها ماجدة في عيد ميلادها بكلمات مؤثرة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم 6 مايو/أيار ذكرى ميلاد الممثلة المصرية الراحلة ​ماجدة الصباحي​، وقد استذكرت ابنتها الممثلة المصرية ​غادة إيهاب نافع​ والدتها في عيدها وهي لم يمض على وفاتها أكثر من 4 أشهر.

وكتبت ​غادة نافع​ في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي رثاء حزيناً يعبر عن مدى فقدها لوالدتها جاء فيه :"كل عيد ميلاد وانتي ذكرى تنتزع الروح مني والحنين لماضي لن يعود وحاضر لا أنتظر منه شيء أنتي قلبي ووجعي، يقولون الأيام تنسيكي كل شيء..وهم من نسوا أن الشوق فيّ يكبر مع تلك الأيام، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك، أول عيد ميلاد بدون وجود الغالية أمي اللهم ارحمها برحمتك وأنزل عليها سكينة وطمأنينة، وهون عليها يا رب".

إشارة إلى أن ماجدة الصباحي توفيت يوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني 2020 في القاهرة عن عمر ناهز 89 عاماً.

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