نوال الزغبي تصب غضبها على هؤلاء في عيد الشهداء-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نوجهت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ رسالة شديدة اللهجة في ذكرى شهداء الصحافة اليوم في السادس من أيار، ووجهتها إلى من حرقوا لبنان مرة في الماضي.

وكتبت نوال في صفحتهأ الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"كرمال كل اللي راحو و تعذبو و العيل اللي توجعت من خسارتها، حرقتوا لبنان مرة، فشرتوا تحرقوه مرة تانية".

إشارة إلى أننا نستعيد في مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى ​شهداء الصحافة​، التي قضّت كلمتهم الحرة مضجع الحكام الجائرين، فكانت سلاحاً ذا حدين حاربوا به الظلم وأدى إلى استشهادهم.، على يد السلطات العثمانية (جمال باشا السفاح) التي أعدمت أكثر من 30 من المفكريين والمثقفيين والاكاديميين العرب.

6 أيار 1916 كان بداية سلسلة تصفية الصحافيين من ​الأخوين محمصاني​ لقافلة من الشهداء في 21 آب 1915، مع محمد المحمصاني ومحمود المحمصاني و​عبد الكريم الخليل​ وعبد القادر الخرسا ونور الدين القاضي.

وفي 6 أيار 1916 الشيخ أحمد طبارة وسعيد فاضل عقل وعمر حمد وعبد الغني العريسي وعارف الشهابي وباترو باولي وجورجي حداد.

أما القافلة الثالثة في 5 حزيران وهي امتداد للقافلة الثانية فضمت أسماء فيليب وفريد الخازن.

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