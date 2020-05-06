فنانات وقعن ضحية العنف الأسري من قبل أزواجهن.. ضُربنَ وعانينَ من آلام كبيرة

ميرنا وليد - بيروت - هناك نسبة كبيرة من الفنانات اللواتي تعرضن للعنف الزوجي و​الإعتداء الجسدي​ من أزواجهن، وقد إعترف عدد كبير منهن بتعرضهن للضرب من أزواجهن، لأسباب مختلفة منها الغيرة وعدم القدرة على التفاهم.

​إيمان العاصي​ وعلى الرغم من إعتزالها الفن من أجل التفرغ لحياتها الزوجية بعد زواجها من رجل الأعمال نبيل زانوسي، وتأكيدها أن الحب جعلها تتنازل عن التمثيل، لكن بعد مرور أربعة أشهر على هذه الزيجة، بدأت الخلافات تشتعل بينهما، ووصلت إلى إعلان إيمان أن زوجها خطفها، واعتدى عليها بالضرب، وطالبها بالتنازل عن كافة حقوقها مقابل الطلاق. إيمان أكدت أنها مرّت بتجربة مؤلمة، وتعرضت لإهانة كبيرة خلال فترة زواجها بسبب اعتدائه عليها بالضرب، موضحة أنها ذكريات أليمة من الصعب نسيانها.

​علا غانم​ :"زوجي ضربني امام بناتي"،هذا هو التصريح الصادم الذي أدلت به، حيث أكدت أن زوجها الثاني اعتدى عليها بالضرب لأكثر من مرة، لكنها كانت ترفض الانفصال عنه لرغبتها في الحفاظ على حياتها العائلية واستقرارها. علا أكدت أن قيام زوجها بضربها أمام بناتها دفعها لإتخاذ قرار الانفصال عنه بشكل نهائي، وقالت :"أنا بالنسبة لبناتي مثل أعلى وقدوة ولا يمكن لقدوتهن أن تتعرض للضرب او الإهانة، لذلك كان الانفصال هو الحل الأمثل".

Advertisements

​ميساء مغربي​ أكدت أن نجاحها الفني جعل زوجها السابق يشعر بالغيرة الشديدة منها، ويتشاجر معها ويعتدي عليها بالضرب، مؤكدة أنها لجأت الى المحاكم للحصول على الطلاق.

​مريم فخر الدين​ إعترفت بتعرضها للضرب بقسوة من زوجها محمود ذو الفقار قبل انفصالهما. وكشفت عن سبب ضربه لها، قائلة: "الغيرة القاتلة من كل شيء كانت تدفعه لضربي بقسوة وبدون رحمة".