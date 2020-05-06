ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ اليوم بذكرى إطلاق ألبومها ​أحلى دنيا​ منذ 16 عاماً، وطلبت في منشور عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من جمهورها أن يسموا لها أي أغنية يفضلونها من الألبوم، وقالت :"اليوم ذكرى ألبوم أحلى دنيا، لقد مر 16 عاماً على إطلاقه في فترة كانت عصيبة من حياتي، ما هي أغنيتكم المفضلة من الألبوم؟".

إشارة إلى أن ألبوم أحلى دنيا حقق نجاحا كبير جدا وحصد أعلى نسبة مبيعات في الشرق الأوسط حين صدر عام 2004 ونالت اليسا عنه جائزة وورلد ميوزك أووردز World Music Awards وتضمن 13 اغنية وهي :"أحلى دنيا، ارجع للشوق، بين العين، كل يوم في عمري، حبك وجع (أنت لمين)، لو نرجع سوا، قربلي، ذكرى، قد مبشتقلك ،جوايا ليك ،ارحم قلبي، كان نفسي اعرف، خليني أعيش".

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تحتفل بـ16 عاماً على ألبومها وتستفتي جمهورها حول أغنيتهم المفضلة-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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