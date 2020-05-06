شاهدوا أول فيديو للأمير آرتشي مع والدته في عيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - احتفل اليوم ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ بعيد ميلاد ابنهما ​آرتشي​ الأول بطريقة لطيفة أثارت إعجاب متابعيهما حول العالم.

فقام هاري بتوثيق مقطع فيديو تبدو فيه ميغان وهي تجلس آرتشي على جضنها وتقرأ له قصة صغير للأطفال.

وكان الثنائي الملكي الشهير قد وعدا محبيهما بمفاجأة بمناسبة عيد ميلاد ابنهما الأول، وها هما قد أوفيا بوعدهما.

وبدا الطفل الملكي متفاعلاً مع قراءة والدته للقصة فيما هي لاحقاً قامت بتقبيله واحتضانه، كما كان مبتسماً ويضحك وهو يستمتع بالأمر.

بعثت ​الملكة إليزابيث الثانية​، ملكة بريطانيا، بتهانيها اليوم الأربعاء لآرتشي، ابن حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الأول.

وكتب قصر باكنغهام تغريدة قال فيها: "عيد ميلاد سعيد لآرتشي ماونتباتن ويندسور الذي يحتفل بعيد ميلاده الأول"، ونشر صورة للملكة أثناء لقائها بآرتشي وهاري وميغان ووالدتها دوريا العام الماضي. كما بعث الأمير ويليام، الشقيق الأكبر لهاري، وولي العهد البريطاني ​الأمير تشارلز​، بتهانيهما لآرتشي.



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