مايا دياب تشعل أجواء "اغلب السقا".. هل فازت أم خسرت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّت النجمة اللبنانية مايا دياب، ضيفة على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا"، مع النجم المصري أحمد السقا بصحبة النجمة اللبنانية رزان مغربي في الحلقة الثالثة عشرة على فضائية "إم بي سي مصر".

وسقط السقا خلال أولى تحديات البرنامج في تحدي لعبة السلة من على "المرجيحة" وطلب من أحد فريق البرنامج القدوم لعلاجه، وبعدما عالجه عاد سريعًا إلى استكمال التحدي الذي تمكن من الفوز فيه رغم ما حدث، ما جعل مايا تنسحب من الحلقة بمغادرتها الأستوديو لبعض الوقت، حتى عادت مرة أخرى.

وداعبت مايا منافسها السقا خلال التحدي الثاني، وهو "فرقع البلالين"، قائلة: "بيقولوا عنك في مصر إنك إنسان خارق كيف هفوزك؟"، ليرد عليها السقا قائلاً: "لا والله أبدا"، ويفوز السقا بالتحدي الثاني، الأمر الذي أغضب مايا دياب.

وأشعلت مايا دياب حماس الحلقة الثالثة عشرة، بتفاعلها الحماسي الشديد طوال فقرات البرنامج، ورقصها على أي فوز تحققه، خاصة عند فوزها بالتحدي الثالث وهو "أغنية بالعكس"، والتي فازت بكافة أسئلتها كونها تدور حول تخصصها في الأغاني.

وكالعادة، انتصر السقا على منافسته في المسابقة النجمة مايا دياب، التي رفضت السلام على السقا، بعد فوزه بالتحدي الرابع بمسابقة "بالكيلو"، إلا أن السقا تحايل على إحراجها له على الهواء ورد السلام، ومسك بيدها ورده بنفسه، فيما بدت مايا حزينة لخسارتها.

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وتفاعل الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي مع وجود مايا دياب بالبرنامج، وعلقوا قائلين: "‏مايا دياب تهبل وحركاتها لطيفه وعفويه مره يا زينها"، و"الواحد اول ما عرف أن مايا دياب ضيفه اغلب السقا رقد قدام التلفزيون"، ومايا مديا البرنامج روح حلوة".

لكن الكثير من الجمهور فزعوا لسقوط السقا المرعب، وعلقوا قائلين:"والله يا عم اتخضينا عليك لما وقعدت في أول لعبة مع مايا ألف مليون سلامة يا نجم.. وعاش استمر برنامج روعة"، و"يعني يوم ما أحضر برنامج إغلب السقا يروح يوقع عن المرجيحة"، و"حتى بعد الطيحة فاز".

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.