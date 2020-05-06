نادين نجيم: مسلسل "20 20 " منحوس.. ونفسيتي تعبانة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقول المثل الشعبي "المنحوس منحوس" وهو مثل يعبر عن سوء الحظ، لكنه لا يكفي للتعبير عما فعله عام 2020 بالبشرية جمعاء بسبب حوادث مروعة على كافة الأصعدة في جميع أنحاء العالم آخرها جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن هذا المنطلق ربطت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ما أسمته بـ"النحس" هذه السنة مع سوء الحظ الذي أصاب مسلسلها الذي كان من المفترض أن يعرض حاليا، بسبب ما قالت عنه أنه حمل رقم هذا العام وهو مسلسل"20 20" والذي كان من المفترض أن تنافس به نجيم في السباق الدرامي الحالي. حيث نشرت عبر حسابها الرسمي، صورة لها من بداية تصوير العمل، وعلقت عليها بأنها لم تكن مرتاحة لاسم العمل منذ البداية، وأن هذه السنة بشعة على الجميع، واصفة نفسيتها بأنها متعبة بسببها.

وتؤدي نجيم في العمل شخصية ضابط شرطة وهو من إخراج فيليب أسمر وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإنتاج شركة الصباح، إلى جانب الفنان السوري قصي خولي الذي يؤدي دور البطولة بشخصية رجل عصابات يدعى "صافي" وهو رجل شرير محنك يظهر بصورة أخلاقية جيدة من أجل أن يضلل الجميع ويبعد الشبهات عنه.

وتأتي هذه الشراكة بعد تألق مميز العام الماضي لنجيم وخولي، في مسلسل "خمسة ونص" الذي أدت به نجيم دور الفتاة المحورية، حيث تدور حولها معظم أحداث العمل.

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وبعد تألق نجيم في لعب مثل هذا الأدوار بمسلسلات "خمسة ونص" إخراج فيليب أسمر وتأليف إيمان السعيد وقبله مسلسل "تشيللو" إخراج سامر البرقاوي وتأليف نجيب نصير وأيضا مسلسل "سمرا" إخراج رشا شربتجي وتأليف كلوديا مارشيليان، هل سنرى السيناريو ذاته يعود في "20 20" الذي عاد للتصوير مجددا، لتكون من جديد الفتاة التي يتنافس الجميع على حبها؟؟.

وكانت نادين نجيم قد ظهرت مؤخراً في برنامج "اغلب السقا" في حلقة لاقت رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت بها نجيم بطبيعتها وروحها المرحة لكنها خسرت التحدي مع الفنان أحمد السقا في التحديات التي يقدمها البرنامج ولم تفز سوى بتحدي الرماية بفارق كبير عنه.