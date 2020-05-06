شيريهان تستعيد ذكرياتها مع رمضان بمقطع فيديو من الفوازير

شاركت النجمة شيريهان جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت شيريهان خلال الفيديو فى إحدى فوازير رمضان القديمة والتى كانت تقدم فيها استعراضات خاصة وعلقت قائلة "بنت بلدنا الحلوة أهي".



يذكر أن النجمة شيريهان شاركت فى تقديم "فوازير رمضان" منذ عام 1985، وحتى عام 1994، وهم فوازير الف ليلة وليلة " عروسة البحور" و فوازير الف ليلة وليلة "وردشان"، وفوازير حول العالم، و الف ليلة وليلة " فاطيما وحاليما وكاريما"، وحاجات ومحتاجات.

وتعد شريهان أحد أهم علامات شهر رمضان فى التليفزيون خلال فترة الثمانينيات والتسعينات هى فوازير رمضان، والتى ظلت تعرض على شاشة التليفزيون المصرى على مدار سنوات طويلة، وشاركت فى تقديمه النجمة شريهان.

وأعلنت شريهان مؤخرا عن عودتها للفن والتمثيل من خلال عدد من العروض المسرحية التى قامت بالانتهاء منها مع المنتج جمال العدل.

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