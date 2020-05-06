شاهد منى ممدوح بصحبة محمد هنيدي ونرمين الفقي

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة منى ممدوح عبر موقع التواصل الاجتماعى"إنستجرام" صورة جديدة له. وظهرت منى ممدوح في الصورة بصحبة الفنان محمد هنيدي والنجمة نرمين الفقي، نالت إعجاب متابعيها. وعلقت على الصورة قائلة :" من المسلسل الإذاعي ...لحن بتلو " يُذكر أن أحدث أعمال منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. Advertisements كما شاركت منى ممدوح في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل. قد يهمك أيضا: منى ممدوح تستعرض جمالها بمكياج ناعم عبر "إنستجرام" نرمين الفقي في أحدث إطلالة لها عبر إنستغرام

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