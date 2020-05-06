شكرا لقرائتكم خبر عن بدون اتباع لإجراءات السلامة.. فانيسا براينت تحتضن أطفالها في صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت فانيسا براينت زوجة أسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت، على مشاركة متابعيها بأحدث صورة لأطفالها وهي تحتضنهم في حديقة منزلهم، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهرت زوجة أسطورة كرة السلة الراحل، في الصورة وهي متجاهلة تعليمات السلامة للوقاية من فيروس كورونا، وهي تحتضن اطفالها، والتي تعد أول ظهور لأطفالها بعد فترة طويلة منذ وفاة والدهم وابنتها في حادث تحطم الطائرة الشهير.

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وكانت فانيسا، قد أحييت منذ أسابيع، ذكرى عيد زواجها التاسع عشر من اسطورة كرة السلة الراحل، برسالة مؤثرة عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، حيث نشرت صورة لهما معبرة عن افتقادها الكبير لوجوده معها، معلقة: يا ملكي، قلبي، صديقي المفضل. عيد زواج سعيد الـ 19.. إني أفتقد ك كثيرا. أتمنى لو كنت هنا لتأخذني بين ذراعيك. أحبك".

وعلى سياق اخر، أقامت مؤسسة كوبي براينت التابعة لمؤسسة مامبا الرياضية حفل تكريم للاعب السلة كوبي براينت وابنته جيانا، والضحايا السبعة الآخرين في تحطم طائرة هليكوبتر في يناير، وذلك في مركز ستابلز في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي، وحضر الحفل مجموعة كبيرة من جماهير وعشاق "براينت وابنته جيجي"، وكلاً من النجمات الثلاث جنيفر لوبيز وبيونسيه وسيارا.