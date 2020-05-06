شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "لما كنا صغيرين": قاتل "نهى" مفاجأة لن يتوقعها المشاهدين والان مع تفاصيل الخبر
وقال سلامة فى تصريح لـ"الخليج 365" إن المسلسل درامى من الدرجة الأولى، وهو فى منطقة وحده فى ظل الأعمال القوية المتنافسة فى موسم دراما رمضان، لافتا إلى أن قاتل نهى "نسرين أمين" فى المسلسل مفأجأة لن يتوقعها المشاهدون.
وأوضح مؤلف "لما كنا صغيرين" أن النجمة ريهام حجاج تحمست للقصة بمجرد قراءة الخطوط الرئيسية للحكاية، وبعد انضمام النجمين الكبيرين محمود حميدة وخالد النبوى راعينا تاريخهما الفنى الكبير، ووضعنا كل واحد فى مكانه بما يليق بهما، لافتا إلى تحمسهما لقصة المسلسل منذ البداية.
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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