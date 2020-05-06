شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "لما كنا صغيرين": قاتل "نهى" مفاجأة لن يتوقعها المشاهدين ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر السيناريست أيمن سلامة مؤلف مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام ‏حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها ‏على نجاح العمل سواء على المستوى النقدى أو الجماهيرى، ووعد ‏المشاهدين بمفاجآت كثيرة فى كل حلقة من الحلقات المتبقية طوال الشهر ‏الكريم.‏

وقال سلامة فى تصريح لـ"الخليج 365" إن المسلسل درامى من الدرجة ‏الأولى، وهو فى منطقة وحده فى ظل الأعمال القوية المتنافسة فى موسم ‏دراما رمضان، لافتا إلى أن قاتل نهى "نسرين أمين" فى المسلسل مفأجأة لن ‏يتوقعها المشاهدون.‏

وأوضح مؤلف "لما كنا صغيرين" أن النجمة ريهام حجاج تحمست للقصة ‏بمجرد قراءة الخطوط الرئيسية للحكاية، وبعد انضمام النجمين الكبيرين ‏محمود حميدة وخالد النبوى راعينا تاريخهما الفنى الكبير، ووضعنا كل واحد ‏فى مكانه بما يليق بهما، لافتا إلى تحمسهما لقصة المسلسل منذ البداية.‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى‎ dmc ‎‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 ‏مساء، ‏وعلى ‏القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء‎.‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود ‏حميدة، ونسرين أمين، ونبيل ‏عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد ‏الرحيم حسن، ‏وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد على‎.‎