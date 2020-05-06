شكرا لقرائتكم خبر عن من خلال tik tok..كاميلا كابيلو وستيف أكي بحدث فنى خيرى..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة العالمية كاميلا كابيلو في حدث جديد من أجل جمع المال لمساعدة المتضررين من انتشار فيروس كورونا " covid19 "، وذلك عن طريق " tik tok " حيث يقام " Happy at Home: #OneCommunity LIVE " وهو حدث ضخم سيجمع عدد من النجوم و المشاهير .

وحسب موقع " بيلبورد " أن هذا الحدث يستمر يوميا حتي 9 مايو الجاري ، و يشارك به الي جانب كاميلا كابيلو كل من جيادا دي لورينتيس و تيري كروز و واين برادي و هاوي مانديل و كريستين تشينويث وستيف أكي ، بالإضافة إلى عدد من نجوم TikTok مثل Charli D'Amelio و Addison Rae.

ولن يكتفي القائمون علي هذا الحدث بتقديم العروض الليلية الترفيهية فقط، بل سيمنح هذا الحدث أيضا مرتادي " TikTok " فرصة للمساهمة في المنظمات التي تساعد المجتمعات التي تأثرت بشكل خطير بالوباء العالمي " كورونا " ، بما في ذلك العائلات و المعلمين و الفنانين و الموسيقيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وعمال المطاعم، وغيرهم .

يذكرأن كاميلا كابيلو أعلنت مؤخرا إنها قبلت تحدي" All In Challenge " وأشارت كابيلو قائلة: " فلنتحد معا لمساعدة الناس والعائلات التي تكافح خلال هذا الوقت العصيب .. دعونا نعتني ببعضنا البعض " .. وفاجأت عشاقها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " إن من يساعد بالتبرع من أجل الخيرسيشارك النجمة الشهيرة في كليبها القادم إضافة إلي تعلم الرقصات الاستعراضية برفقتها .

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ومن المعروف أن" All In Challenge "هو تحدي كل نجم أو شخصية رياضية وفريق رياضي مشهور للمشاركة في عمل الخير من أجل توفير الطعام للمحتاجين و المتضررين خلال أزمة فيروس كورونا " covid19" التي تهدد العالم .