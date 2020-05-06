شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: تضحيات الجيش الأبيض لا تقدر بثمن.. ولحم كتافى من شعب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لافتة إنسانية حرص النجم محمد رمضان على توزيع كمامات طبية على المواطنين بمستشفيات العزل، للمشاركة فى التصدى لتفشى فيروسات كورونا، وحرص عدد من الجمهور على الالتفاف حول رمضان لالتقاط الصور التذكارية معه.

وقال نجم محمد رمضان لـ"الخليج 365"، عن تلك المبادرة الطيبة، إنه فضل التواجد بنفسه أثناء تسليم عربة نقل محملة بالمستلزمات الطبية لمستشفي الحجر الصحى بالعجوزة للمرضي المصابين بفيروس كورونا، مشيرا أن المجهود المبذول فى هذه الحملة يرجع الفضل فيه إلى شقيقه محمود رمضان الذى يتولي أمداد بعض المستشفيات الأخرى بالمستلزمات مثل مستشفي أل نهيان في منطقة الدويقة ومستشفي العمرانية وآيضا مستشفي الحوامدية.

وأضاف رمضان: "أنا جاى النهاردة عشان أقول لأبطالنا من الجيش الأبيض أن محاربتهم ذلك الفيروس اللعين وتضحياتهم لا تقدر بثمن ولا تقارن بأحد، فمثلا الممثلين يقومون بالتمثيل للترفيه والتسلية وإسعاد الناس بعكس الأطباء الذين تركوا بصمة فعاله فى قلب المجتمع.

Advertisements

وأكد أن الفكرة لم تكون وليدة الصدفة فهو بحث كثيرا علي المستشفيات التي لا يوجد بها مستلزمات صحية كافية، وعند حصر عددها قام على الفور بشراء الأشياء التى يحتاجونها لتسليمها للمستشفيات.

وأردف رمضان أنه تلك المبادرة ليست للتباهي ولكنها واجب لمساعدة أهالينا، لرد بعض من جمايل مصر علينا، مشيرا إلي تحديات الخير التي يجريها بعض الفنانين الكبار زملائه، فهو يقوم بشيء مشابه ولكن ليس تحدى خير، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية لجميع الأطباء.

واختتم حديثة أن ما نفعله من اشياء ما هى ألا رد لبعض من جمايل الجمهور المصرى عليه، مضيفا أنه تحت أمر أي طبيب من الشعب المصري، مشيرا إلى أن لحم كتافه من خير الشعب المصرى.