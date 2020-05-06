شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ناعية الشيخ محمد الطبلاوى: واحد من أهم القراء فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة الكبيرة شريهان الشيخ محمد الطبلاوى، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون في واحد من أهم القراء في تاريخ مصر شيخنا المصري الكريم محمد محمود الطبلاوى أحد أعلام شيوخنا المقرئين".

وقالت شريهان فى تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون في واحد من أهم القراء في تاريخ مصر شيخنا المصري الكريم محمد محمود الطبلاوى أحد أعلام شيوخنا المقرئين (القرآن الكريم) نسأل الله أن يتغمد شيخنا الجليل العظيم، وأن يلهم أهله وطلابه وأصحابه ومحبيه الصبر والسلوان".

وتابعت: "وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".



شيريهان

وفى سياق متصل أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، للمرة الثانية قبل دفنه بمدفنه فى الأباجية جنوب القاهرة، حيث أعاد المشيعون أداء صلاة الجنازة للمرة الثانية بعد أن قاموا بأدائها عليه أمام منزله قبل نقله للمقابر.

وأدى المئات صلاة الجنازة على جثمان الراحل أمام منزله بالعجوزة بالقرب من نادى الترسانة الرياضي بالجيزة، وذلك قبل تشييع الجنازة ونقل جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالبساتين.

Advertisements

وشارك في الصلاة عدد كبير من مشايخ نقابة قراء القرأن الكريم واقارب الشيخ وجيرانه، كما تصادف وفاة سيدة بنفس العقار الذى كان يسكنه الشيخ الراحل حيث تم الصلاة عليهما أمام المنزل.

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى فى 14 نوفمبر من عام 1934، ويروى الطبلاوى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من فى بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه فى "الكتّاب"، مضيفاً أن الأطفال كانوا يدفعون "تعريفة" لمحفظهم، ولكن والده كان يدفع "قرش صاغ" لزيادة الاهتمام به، مؤكداً أنه أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، ويروى الشيخ الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره.

سافر الشيخ محمد محمود الطبلاوى، إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

ونعت شبكة القران الكريم، نقيب قراء مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى وافته المنية أمس الثلاثاء ، بسرد سيرته القرانية، ورحلته المهنية، وبث تلاوة قصيرة له من سورة الحجر، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق تكريما للراحل الذى ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى اسماعيل. وتذيع اذاعة القران الكريم تلاوة السهرة للراحل فى الحادية عشرة الا ربع تكريما له، كما تطلق تلاوة الصباح للطبلاوى فى الثامنة صباحا. وتذيع شبكة القران الكريم قران مغرب غد الأربعاء للراحل محمد محمود الطبلاوى، تكريما له ضمن جول كامل للتلاوة.