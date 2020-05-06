شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كويتي يثير غضب متحدي الإعاقة.. وطفلة: نحن المعاقين نعمة من الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت إحدى المشاهد في المسلسل الكويتي "الكون في كفه"، غضب الكثير من متحدي الإعاقة، بعد أن تضمنت إحدى المشاهد انهيار الفنان "محمود بو شهري" حينما ولدت زوجته بطفل "معاق" مما جعله لا يأكل ولا يشرب، وفي كل مره يسخر من زوجته بأنها جاءت بطفل من ذوي الأحتياجات الخاصة.

وعلقت طفلة تدعى زينب الخالدي، على المشهد بالقول: "أنا جايه أتكلم عن مسلسل الكون في كفه، حينما جاء لهم طفل معاق، وكانت ردة فعل محمود بو شهري أنه لا يأكل ولا يشرب، ونحن المعاقين نعمة من الله، وصحيح أنا ما عندي أرجل لكن عندي قلب كبير"، ووجهت الطفلة زينب سؤالاً للجميع: لو جاء لكم طفل معاق هل ستحمدون الله أم ستكون ردة الفعل كما فعل محمود بو شهري؟





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وأكدت زينب أن المسلسل لم يعد يهمها بعد أن كانت تحرص على متابعته باستمرار، مطالبة أبطال العمل بنقل الشيء الجميل عن المعاقين.

الفيديو وجد تعاطفا كبيرا من الجميع، الذين أيّدوا حديثها وطالبوا الفنانين بالاعتذار، وتقديم الصورة الطيبة عن هذه الفئة الغالية التي تحتاج للدعم وإظهارهم بأنهم جزء عظيم من المجتمع وليسوا حزن ومأساة على المجتمع.

ويتناول المسلسل في أحد زواياه قضية "ذوي الإعاقة"، حيث يمثل بوشهري دور شخص مريض بالأعصاب وكان ينتظر طفله الجديد منذ سنوات، إلا أنه صدم بإصابة طفله بمتلازمة داون مرجعا السبب إلى حالته المرضية، الأمر الذي جعله ينهار فور رؤيته الطفل بملامح "متلازمة داون".