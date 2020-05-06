شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن جورج كلوني.. أبرزها رهان خسره مع نيكول كيدمان حول عدم إنجابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم جورج كلوني بعيد ميلاده الـ 59، حيث يعد واحدا من أبرز النجوم حول العالم ممن حفروا اسمهم بأحرف من ذهب في تاريخ السينما العالمية بفضل مجموعة من أهم الأفلام الذى قام ببطولتها، والأدوار الذى لعبها، وبالتالي مع التزامن مع عيد ميلاده نسلط الضوء عليه من خلال التعرض لـ 5 معلومات قد لا يعرفها محبو كلوني عنه.

1- بخلاف الصورة الوقورة الذى يتسم بها، فالمعروف أنه أحد أشهر ممثلى هوليوود مرحاً في الكواليس من خلال المقالب الذى يقوم بها مع زملائه فى الأعمال الذى يشارك فيها.



جورج كلوني

2- سبق وعانى من شلل جزئى كشف عنه فى أغلب حواراته إلى الآن قبل أن يشفى منه.

3- كشف قبل سنوات أنه خسر رهانا مع نيكول كيدمان التي أكدت له بأنه لن يحظى بطفل حتى سن الـ40، وبالفعل صدقت لأن كلونى لم يتزوج من الأساس إلا فى سن الـ50.

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جورج كلوني وأمل علم الدين

4- كلوني الذى يعد من أغني النجوم حول العالم سبق وعمل بائعا قبل أن يصبح مشهوراً فى متجر أحذية نسائية.

5- رياضته المفضلة هي البيسبول لدرجة أنه قام بالتقديم خلال طفولته بأكثر من فريق للعب فيه، ولكنه فشل.

جدير بالذكرأن كلوني وزوجته المحامية الدولية أمل علم الدين قاما بالتبرع بأكثر من مليون دولار للمساعدة فى تخفيف تداعيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم توزيعها على 6 منظمات.

وسوف يتم توجيه جزء من أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا، كما يتم دعم عمال الصناعة المحتاجين، والمسنين، كما يتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتليفزيون وصندوق العمدة في لوس أنجلوس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما وسوف يتم تخصيص جزء من أموال التبرع إلى بنك الطعام اللبنانى ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطانية.