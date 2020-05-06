شكرا لقرائتكم خبر عن سكوت ديسيك يخرج من مركز إعادة التأهيل في كولورادو .. اعرف سبب تواجده هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج النجم العالمي سكوت ديسيك من مراكز إعادة التأهيل بعد ساعات فقط من انتشار تقارير حول دخوله منشأة للعلاج من مشاكل تعاطي المخدرات، وذلك حسب موقع " جاست جيرد "، فقد وصل نجم تليفزيون الواقع البالغ من العمر ( 36 عاما ) إحدي المصحات الموجودة في كولورادو مؤخرا، وتم تسريب صورة له داخل المنشأة عبرالإنترنت من خلال موقع " دايلي ميل " .

و قد تحدث المحامي الخاص بسكوت ديسيك لـ TMZ مؤكدا أنه لم يكن في منشأة للعلاج من تناول الكحول والكوكايين، حسبما أفاد المنفذ ، لكن ديسيك كان حقا هناك من أجل ان يستطيع السيطرة على ألم فقدان والديه في غضون أشهر قريبة من بعضهما البعض.

ففي محاولة للتوصل لحل للتعامل مع الألم الذي يعانيه سكوت ديسك بصمت لسنوات عديدة بسبب وفاة والدته المفاجئة ، تليها وفاة والده بعدها فقط بـ 3 أشهر، اتخذ سكوت قرار فحص نفسه في مركز إعادة تأهيل الأسبوع الماضي للعمل علي تخطي صدماته الماضية.

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و يُعتقد البعض أن الصورة التي التقطت لسكوت ديسيك من داخل المنشأة التقطها موظف وقال المحامي إن ذلك "يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة جنائية" إذا كان ذلك كان الامر صحيحا.

و حسب " جاست جيرد " أن سكوت ديسيك في طريق العودة إلى لوس أنجلوس بعد إنهاء إجراءات المغادرة.