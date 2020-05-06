شكرا لقرائتكم خبر عن بطل Game of Thrones يتحول لعامل "دليفرى" بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل الكندي مايكل كوندرون، بطل مسلسل "Game of Thrones ، بدور بوين مارش، عن عمله لدى شركة "أسدا" المختصة ببيع السلع الغذائية بالتجزئة، لتوصيل الطلبات إلى الأشخاص المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد، وأجواء العزل التي فرضها.

ويرى كوندرون، 42 عاما، أن كل شخص لديه دور يلعبه للخروج من هذه الأزمة، وكشف أنه قرر التقدم لدور بدوام جزئي بعد إدراك أن عمال السوبر ماركت يتم أخذهم في كثير من الأحيان أمر مسلم به، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكر "كوندرون" أنه عرف من صديق له أن شركة "أسدا" تبحث عن موظفين جدد، لذا قرر التقدم وبالفعل حصل على وظيفة، وهو سعيد للغاية كونها تسمح له بالتفاعل مع الناس، خصوصا بعد إغلاق المسارح خوفاً من انتشار الفيروس.

وذكر "كوندرون" أنه يقوم بنحو 18 طلب توصيل في اليوم، وأن بعض الزبائن تعرفوا عليه من عمله في المسلسل الشهير، كما أبدي سعادته بالوظيفة الجديدة، لأنها تحافظ على لياقته الجسدية وتسمح له بالحركة.

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ويقول الممثل أنه "يحب دائما" دوره الجديد كعامل رئيسي ويفخر بقدرته على لعب دوره في إطعام الأمة ، كما أنه يساعد في درء أي شعور بالوحدة.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه ، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.