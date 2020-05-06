شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تكشف كواليس وتفاصيل مسلسل "النهاية" فى "لايف" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتقى الفنانة ناهد السباعى اليوم، بجمهورها، ومتابعيها، عبر تطبيق التواصل الاجتماعى، "تيك توك"، وذلك فى الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ناهد السباعى، نشرت فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، أكدت فيه أنها ستتواصل مع جمهورها اليوم فى الساعة 11 مساء، على تطبيق تيك توك، وأنها مستعدة لأى أسئلة متعلقة بمسلسل "النهاية"، بعد النجاح الكبي الذى حظى به المسلسل خلال شهر رمضان.

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ناهد السباعى

بدأت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "النهاية"، ليوسف الشريف، بالسيد مؤنس يحقق مع كل العاملين بشركة "إينرجيكو" حول ما حدث فى موضوع سرقة ملفات الوعى، ويطلب أحمد وفيق من رجاله البحث عن الريس عزيز "عمرو عبد الجليل"، وفى نفس الوقت يتوجه عمرو عبد الجليل ليسر الموظف بشركة إنيرحيكو في مخزن الفاكهة والخضراوات ويطلب من "يسر" توفير مكان آمن يختفى فيه لفترة وبالفعل يوفر له ذلك.

المهندس زين في تكتل الواحة تتزداد شكوكه ويشعر بأنه مراقب وتدور في رأسه الكثير من الأسئلة ويكتشف أن "سليمة" سارة عادل تراقبه أو تقوم بإلهائه عن أشياء حتى لا يفكر، ويقابل زين "فارس" محمد الكيلاني ويطلب مقابلته ويطلب منه ألا يخبر أحد بمقابلتهما معا.

المهندس زين في تكتل الواحة تتزداد شكوكه ويشعر بأنه مراقب وتدور في رأسه الكثير من الأسئلة ويكتشف أن "سليمة" سارة عادل تراقبه أو تقوم بإلهائه عن أشياء حتى لا يفكر، ويقابل زين "فارس" محمد الكيلاني ويطلب مقابلته ويطلب منه ألا يخبر أحد بمقابلتهما معا.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.