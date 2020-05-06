شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: البرنس بيحتل كل الأرقام على تريند يوتيوب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان الذى يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تصدر قائمة الأكثر مشاهدة بأربع مشاهد فى المراكز الأولى، وعلق رمضان عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" الحمدلله ???????????? #البرنس انهاردة بيحتل كل الأرقام الفردية على تريند يوتيوب #مصر المركز الأول و التالت و الخامس و السابع".



البرنس

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مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وأبدع المخرج والمؤلف محمد سامى، في سرد أحداث مسلسل "البرنس" بشكل منتظم ومتقن، حيث كانت ال10 حلقات الأولى هي بداية الشعلة التي تتناول صراع الأشقاء على الميراث والذى يصل لحد التخطيط للقتل، حتى أصبح "اللعب على المكشوف" منذ الحلقة الحادية عشر، التي بدأت أحداثها عندما أخبر "عادل" أحمد داش شقيقه "رضوان البرنس" بأن قاتل زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه "سيف" هم أشقاؤه "فتحى" أحمد زاهر و"ياسر" محمد علاء" و"عبد المحسن" إدوارد، و"عبير" رحاب الجمل وزوجة "رأفت" أحمد فهيم، وأعطاه تسجيل يؤكد صحة كلامه، وطلبت منه "علا" نور اللبنانية أن يبلغ الشرطة، ولكن رضوان طلب منهم أن يغادروا المنزل ويتركوه وحيدا.

وبدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc ، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، بعد معرفة "فتحى" بوجود تسجيل صوتى يدينه هو وأشقائه، وأن هذا التسجيل على هاتف "رضوان البرنس" محمد رمضان، طلب مساعدة والدته وزوجة والده "سميحة ونجية" سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، أن يحاولا سرقة هاتف "رضوان" حتى ينتهى الدليل، وبالفعل نجحا في سرقة الهاتف، وقامت "سميحة" بحرق الهاتف، ولكن رضوان فاجأهما بوجوده، ورؤيته لهما، وأخبرهما بأنه لن يترك حقه من أولادهما.