شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى: سجدت لربنا شكرا بعد نجاحى فى "بـ 100 ‏وش"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه الفنان شريف دسوقى فى مسلسل "بـ100 ‏وش" أمام النجمين نيللى كريم وآسر ياسين، إذ يقدم ‏شخصية "سباعى أو سبعبع" الكومبارس السكير أحد أفراد ‏عصابة عمر و سكر، واستطاع خطف أنظار المشاهدين ‏ليصبح حديث السوشيال ميديا.‏

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال دسوقى إنه بعد ‏ردود الأفعال الطيبة التى تلقاها عن دوره فى مسلسل "بـ ‏‏100 وش" سجد لربنا شكرا وتذكر "أيام الشقاء" – على حد ‏وصفه – حينما كان يتنقل بين مسارح الإسكندرية ممثلا ‏ومخرجا وكاتبا ينتظر فرصة للظهور أمام الشاشات.‏

وأضاف دسوقى الفائز بجائزة أحسن ممثل فى مهرجان ‏القاهرة السينمائى عن فيلمه "ليل خارجى"، أن أكثر ما ‏يسعده عندما يناديه الناس فى الشارع باسم الشخصية ‏‏"سبعبع" وذلك بعد سنوات من العمل فى الفن وكان وقتها ‏لا يعرفه أحد .‏

Advertisements

وأشادت الفنانة نيللي كريم، بدور الفنان شريف دسوقي ‏خلال أحداث مسلسل بـ"100 وش"، ونشرت "نيللي" صورة ‏تجمعها بـ"دسوقي" عبر حسابها على تويتر وعلقت عليها ‏قائلة، "سبعبع (سباعي) .. مش قادرة أقول لك فرحانين ليك ‏آد ايه يا غالي".، ورد عليها الفنان شريف دسوقى:" وش ‏السعد".‏

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام ‏الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، ‏مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف ‏وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن ‏تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.‏