شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر فى "الفتوة" تقدم شخصية حقيقية لسيدة فتوة تدعى "الحاج أحمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النجمة فريدة سيف النصر في مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال شخصية غريبة الأطوار لسيدة تعمل في عالم الفتوات وتدعي" الفتوة الحاج أحمد" ، ويبدو أنها شخصية تاريخية حقيقية في عالم الفتونة فقد زاحمت بعض السيدات الرجال في عالم الفتوات .



فريدة سيف النصر تضرب احمد خالد صالح بالروسية

وخلال أحداث الحلقة 13 تظهر فريدة سيف النصر بملامح الفتوة وتقابل ياسر جلال " حسن الجبالي " مع الشيخ مبروك " أحمد خالد صالح " وحينما لا يعجبها كلام الشيخ مبروك تضربه برأسها " روسية " قائلا له : أنت متعرفش مين الفتوة الحاج أحمد وتدور معركة شرسة بين فتوات فريدة سيف النصر وياسر جلال.



المعلم احمد شخصية تقدمها فريدة سيف النصر

كانت أحداث الحلقة 13 التي ظهرت فيها النجمة فريدة سيف النصر بها الكثير من الأحداث فقد ذهب أحمد صلاح حسني " المعلم عزمي" لمنزل جميلة الغازية ويحاول التحرش بها ولكنها تصده قائلا له : أنا أهم حاجة كرامتي، ولكن عزمي يعترف لها بحبه ويؤكد لها إن ما فعله من ضرر كان هدفه الحب ولكن لو استمرت في صده سوف يخلع قلبه ويمنحها فرصة للتفكير، ولكنها تؤكد له أن الحب بالنسبة لها الزواج وتقول له: أعلي ما في خيلك اركبه .

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ويحلم حسن الجبالي بوالده وهو ينادي عليه ويستيقظ مفزوعا، ويقابل المعلم سيد اللبان حسن الجبالي في دكانه ومعه عم مسعد ويقول سيد اللبان لحسن : هل ترك والدك لي اي شئ فيرد عليه حسن الحبالي بالنفي، ويترك سيد اللبان حسن الجبالي ويعده بأنه سيمر عليه مرة أخري .

أما رياض الخولي فيحكي لجعفر عن الكنز الذي وجده أحمد الجبالي واسماه كنز الدم وطلب من الشيخ إن يجد صاحبه وإلا يوزعه عليهم ، يقابل حسن الجبالي عمه ويطلب منه الأخير نصيبه في الدكان برغم انه قد حصل علي حقه ويطلب منه عمه مستند يثبت انه حصل علي حقه. ولكن عم مسعد " عهدي صادق " يعاتب عم حسن الحبالي مؤكدا له إنه حصل على حقه وانه حرامي وضلالي وانه شاهد انه حصل علي حقه كاملا ويطرد حسن الجبالي عمه من دكانه .

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .