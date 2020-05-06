شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يحتفل بذكرى استقلال المكسيك وانتصارها على فرنسا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي فان ديزل، على الاحتفال بذكري لأحياء ذكرى انتصار الجيش المكسيكي على الإمبراطورية الفرنسية في معركة بويبلا يوم 5 مايو 1862، التي يحتفل بها الكثيرين تحت هاشتاج "Cinco de Mayo".

ونشر الممثل العالمي صاحب الـ 52 عاما، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهو يحيى الذكري السنوية التي تعد مناسبة وطنية أمريكية، لاستقلال المكسيك وانتصارها على القوات الفرنسية الغازية في معركة بويبلا عام 1862".

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وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية يوم "سينكو دي مايو" (الخامس من مايو) يوما للاحتفال بالثقافة الإسبانية الغنية والمتنوعة، حيث تقام المعارض وتقدم العروض الغنائية والفنية.

وشارك النجم العالمي فان ديزل، مؤخراً في بطولة فيلم Bloodshot، بالأشتراك مع كلاً من النجم سام هيجان، توبي كيبيل، لامورن موريس، جاي بيرس، سيدارت دانانجاي، تيريل ماير، أليكس أنلوس، كلايد بيرنينج، جيريمي بوادو، تامر برجاق.



فان ديزل

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