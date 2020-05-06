شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة .. عرض الحلقة الأخيرة من أخر مواسم مسلسل Friends والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الـ 16 لـ عرض أخر حلقات مسلسل Friends، حيث عرضت يوم 6 مايو من عام 2004، وذلك بعد عرض 10 مواسم من العمل، واحتوى على 236 حلقة، بدأ عرض المسلسل فى 22 سبتمبر من عام 1994، وتعلق بالعمل الكثير من المتابعين حول العالم، المسلسل حصل على تقييمات كبيرة منها 8.9 على موقع imdb.



Friends

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.

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Friends

وكان قد اضطر منتجو الحلقة الخاصة من مسلسل "friends" التى ستضم الممثلين الرئيسيين بالعمل الشهير، إلى تأجيل العمل عليها، حيث لن تعرض مع إطلاق خدمة "HBO MAX"، واشترت مجموعة "وارنر ميديا" أحد فروع مجموعة "ايه تى أند تى" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية فى السنوات العشرين الأخيرة، بسعر 425 مليون دولار على 5 سنوات، متفوقة على "نتفليكس".

وكانت المجموعة تريد أن تجعل منه أحد العروض الأساسية فى منصتها الجديدة عبر الإنترنت "HBO MAX"، التى تطلق فى مايو المقبل، ومن أجل الترويج للحدث، قررت "وارنر ميديا" تصوير حلقة خاصة بمسلسل "friends"، كانت ستعرض عبر المنصة فى يوم إطلاقها، لكن يبدو أنه سيتعين على الجمهور الانتظار لوقت أطول بعد تأجيل التصوير لإشعار آخر، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة " fox news".

مسلسل Friends ساهم بشكل كبير فى نجاح العديد من النجوم ممن ظهروا فى المسلسل كضيوف شرف إضافة إلى النجوم الكبار ممن شاركوا فى المسلسل بحلقات قليلة ومنهم الممثلة ريس ويذرسبون والتى ظهرت فى الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6، وبراد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن والأمريكى بيلى كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث، وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6، وغيرهم.