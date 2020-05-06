شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى: الحظر هو السلاح الأهم ضد كورونا لكن ذخيرته قاربت على النفاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، أن الحظر هو السلاح الأهم فى المعركة مع كورونا، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه سلاح قاربت ذخيرته على النفاذ.

وقال الحلفاوى، عبر حسابه على "تويتر"، "فى المعركة مع كورونا.. الحظر هو السلاح الأهم لكن ذخيرته قاربت على النفاذ بينما المعركة مستمرة .. فعليك أن تحاول تفادي الاشتباك مع العدو إلى حين أحد الأجلين إما انهياره أو التوصل إلى سلاح دمار شامل(علاج فعال ولقاح)



نبيل الحلفاوى على تويتر

وكان الحلفاوي، قد هنأ أبطال القوات المسلحة بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وغرد نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ عدة أيام، قائلا: "في ذكرى العاشر من رمضان. قواتنا المسلحة وشرطتنا تواصل مهمتها المقدسة في تدمير الإرهاب المدعوم من قوى الشر بالسلاح والمال. حماة الوطن ما بين بطل خلف سلاحه وبطل حي عند ربه مستبشرا كوعده سبحانه وتعالى. "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا".

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وفي وقت سابق، حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على الإشادة بالقائمين على مسلسل الاختيار بطولة النجم أمير كرارة، الذي يجسد فيه قصة حياة الشهيد احمد صابر منسي، والذي يقوم بإخراجه بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وقال الحلفاوي في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر: "الاختيار تهنئة لباهر دويدار وبيتر ميمي على تحقيق التوازن بين مشاهد الاشتباكات والمشاهد الحوارية وعلى درجة التكثيف سواء في المعارك أو في الحوار مما حقق إيقاعا للعمل لم نشعر خلاله بلحظة ملل، كل ضيوف الشرف كانوا رائعين، وبالمناسبة محمد إمام يقتحم مناطق جديدة خارج مملكة عادل إمام".