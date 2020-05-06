يا كورونا حنديكي حسابك بعدين.. رسالة وعيد من سعد لمجرد للفيروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توعد النجم المغربي سعد لمجرد، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، برسالة ساخرة، نتيجة الفترة الحالية التي يعيشها الجميع بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المترتبة على تعليمات الوقاية، بالبقاء داخل المنازل.
ونشرالنجم المغربي، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب قائلاً "ماشي يا كورونا استني عليا بس، حنديكي حسابك بعدين".
وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية فى بيان مقتضب عبر صفحتها على تويتر اليوم الأربعاء، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5382 مصاباً.
وأمس، قالت وزارة الصحة المغربية، إن البلاد سجلت 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5219.
وارتفع عدد الوفيات أيضا بواقع حالتين إضافيتين ليصبح إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 181 حالة، وقد قال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إن نسبة الوفيات مستقرة في حدود 3.5%.
وأضاف أن "الحالات الحرجة المتكفل بها لا تشكل سوى ثلاثة في المئة في حين أن 84 في المئة من الحالات المصابة لديها أعراض بسيطة جدا أو بدون أعراض".
أما بخصوص حالات الشفاء، فتم تسجيل 185 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1838 حالة، فيما واصلت نسبة الشفاء ارتفاعها وبلغت 35.2 في المائة.
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