شاهد.. عبدالله بالخير واغرب ردة فعل في “رامز مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 09:00 مساءً - وقع الفنان الاماراتي عبدالله بالخير ضحية حلقة اليوم من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال في رمضان على قنوات mbc.
وكان لافتا ردة فعل عبدالله بالخير عند رؤية صورة جلال حيث قال: “يا الله انا احبه واقدره” وتفاجىء به عندما قام باقتحام الاستديو لكن ردة فعله كانت ضاحكة.
وفي اغرب ردة فعل حتى الان، استمر عبدالله بالخير بالضحك لفترة غير قليلة ولم توثر عليه حالة الدوران بالكرسي والفزع الذي يصاحبها.
غير ان عبدالله بالخير انهار مع تقدم المقلب خاصة بعد ان استعان رامز جلال بالكابوريا والحية وظل يتوسل ان يتهم انهاء المقلب.
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