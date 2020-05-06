القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد الممثل العالمي توم كروز لتصوير فيلم جديد يتناول قصة المكوك الفضائي الأمريكي الذي سقط فوق ولاية تكساس أثناء عودته من رحلته الفضائية عام 2003، ولقي الطاقم كله مصرعه في الحادث.
الفيلم يعد الأول من نوعه الذي يخطط لتصويره داخل محطة الفضاء الدولية، إذ يدرس طاقم العمل كيفية التحضير لبناء استوديو حقيقي في الفضاء، بهدف تقوية الروابط بين المشاهد والواقع من خلال بث روح المغامرة والإثارة.
كروز تواصل مع رجل الأعمال الكبير ورجل الفضاء إيلون ماسك للاطلاع على بعض النصائح والإرشادات خلال التحضير والاستعداد لتصوير الفيلم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر توم كروز يصور أحدث أفلامه في الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.