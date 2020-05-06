داليا البحيري متهمة بإفشال "فلانتينو".. إليك الانتقادات لأدائها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن أداء الفنانة المصرية داليا البحيري في مسلسلها الرمضاني "فلانتينو" والذي تشارك بطولته مع الفنان عادل إمام، لم يحظ برضا الجمهور والذي اتهمها بإفشال المسلسل الذي لم يحقق نسب المشاهدة المتوقعة حتى الآن.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أداء الفنانة المصرية والذي وصفوه بالسلبي وجاءت التعليقات: ‏‎‎"داليا البحيري موقعة المسلسل فعلا اختيار خاطئ رغم أنها في يوميات زوجة مفروسة كان دمها خفيف ولكنها لم توفق"... ‏‎‎"بص المسلسل حلو والممثلين حلوين إلا داليا البحيري أقسم بالله اختيارها كان غير موفق".

وأضاف آخرون: "‏‎‎نكمل إيه تاني يا نجم المسلسل خلص نصه تقريبا ولا زال البيض متصدر المشهد ناهيك عن أفورة داليا البحيري وإحساسك إنها بتمثل".. ‏‎"للأسف مش حلو يا أستاذ أيمن خصوصا دور داليا البحيرى سيء جدا"، و"على فكرة إحنا كطنطاوية مش بنتكلم بالطريقة دي"..‏‎ "أسوء حاجة في المسلسل اختياركم لداليا البحيري .. بصراحة فيه أفضل منها كتير أوى وكان دمهم هيبقي أخف منها كتير".

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وتدور أحداث "فلانتينو" حول رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يُدعى نور عبد المجيد فلانتينو الذي يؤدي شخصيته عادل إمام، يواجه مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يملكها، بالإضافة إلى دخوله في قصص عاطفية.

ويشارك الزعيم عادل إمام وسط كوكبة من النجوم أبرزهم: الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، ومواطنتها داليا البحيري، والنجوم الشباب: محمد كيلاني، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وسليمان عيد، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج نجل الزعيم، رامي إمام..

على الجانب الآخر أشعلت البحيري، قبل أيام غضب السوشال ميديا بتصريح قاس ضد الطبقة الفقيرة حين قالت: "اللي يقول العمالة غير منتظمة هديلة بالشبشب" وهو ما اعتبر إهانة لهم، وذلك بعد حالة التوقف في بعض الأعمال جراء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة بسبب فيروس كورونا.

وقالت داليا عبر صفحتها الشخصية في فسبوك: "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".