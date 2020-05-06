داليدا خليل تكشف سبب رفضها المشاركة في "رامز مجنون رسمي".. ما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعيش الممثلة اللبنانية داليدا خليل حالة من السعادة للنجاح الكبير والأصداء الإيجابية التي تتلقاها عن دورها في مسلسل "سر" الذي يعرض للمرة الثانية.

وقد عبرت داليدا عن سعادتها من خلال ما كتبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "مبسوطة بالأصداء الإيجابية من العرض التاني من مسلسل سر على قناة LBCI وفخورة بالتفاعل الكبير منكن الحمدالله عكل شي".

وأكدت داليدا في حديث صحفي، أن هذا الدور تطلب منها بالفعل تغييرات كبيرة على صعيدي الأداء والشكل الخارجي الذي فرضه فارق الوقت (5 سنوات) الذي يفصل بين الشخصيتين اللتين تؤديانهما.

وكان هذا الدور جديدا بتركيبته وبالخطوط العريضة التي تتخلله، فشخصية (تالين) التي جسدتها شهدت تغييرات كثيرة متقاربة ومتجانسة، وبعد أن كانت فتاة تعيش ضمن عائلة بسيطة تحولت بعد زواجها إلى امرأة ناضجة وذكية لديها إمبراطورية مسؤولة عنها، فضلا عن تطورات كثيرة يشهدها هذا المسلسل الذي ينقل المشاهد إلى أجواء تختلف تماما عن الأعمال الدرامية الأخرى.

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تجدر الإشارة، إلى أن هذا المسلسل يضم أيضا مجموعةً من الممثلين اللبنانيين والسوريين بينهم بسام كوسا، باسم مغنية، وسام حنا، فادي إبراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، أسعد رشدان، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، ونيكول جوي فارس.

من جهة ثانية، كشفت الإعلاميّة لانا مدوّر ضمن برنامج "المشهديّة" على قناة الميادين عن مفاجأة بدخول مسلسل "سرّ" الذي يُعرض عبر شاشة الـLBCI قائمة الهاشتاغات الأكثر تفاعلاً على تويتر في خانة "الدراما المشتركة".

وفي التفاصيل، نال هاشتاغ مسلسل سر" Reach 20 مليون، ونال اسم الممثل السوري بسام كوسا 10 ملايين، والممثلة اللبنانية داليدا خليل 6.8 مليون".

أمّا أكثر الدول المتفاعلة مع مسلسل سرّ فهي سوريا، لبنان، الأردن، ومصر.

الفيديو أعلاه، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الممثلة داليدا خليل إذ تحدثت عن تجربتها في مسلسل سر، مؤكدة أن شخصية تالين هي من أجمل الأدوار التي جسدتها، متوقفة عند انتقاد شعرها المستعار، وكاشفة في الوقت ذاته عن سبب رفضها المشاركة في برنامج "رامز جلال".