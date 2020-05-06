رامز جلال يفشل في إخافة عبد الله بالخير.. ابتسامة حتى النهاية! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، في فخ برنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر، والمخصص للإيقاع بضحايا الفنان المصري رامز جلال بشكل كوميدي ساخر.

وبدأ البرنامج باستضافة بالخير في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

وأثناء دخول الضيف ظل رامز يقدم ضيفه للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة بسرد جزء من تفاصيل حياته بشكل كوميدي يجعل الجمهور يتوصل لاسم الضيف.

وأطلق رامز على بالخير لقب "الرجل الضاحك" كونه كثير الضحك في كل مواقفه وتوعده بتغيير عادته وإذا فشل سيطلق على الفنان أنه من كوكب آخر.

بعدها بدأت أسئلة البرنامج الحواري المتضمن لعدة فقرات، وخلال فقرة عرض صور بعض الشخصيات ظهرت صورة رامز جلال فقال عنه بالخير إنه يحبه ويقدره وفجأة خرج منها، فانتابت بالخير حالة من الخوف والرعب وأطلق صرخة مدوية ثم انفجر بالضحك مرة أخرى.

واستكمل رامز جلال برنامجه وقام برفع بالخير في الهواء وتدويره عدة مرات فتغيرت ملامح بالخير وبدأ يتوسل إلى رامز لإنزاله لكن ظل محافظا على ضحكته.

وواصل رامز مقلبه وهو يردد "لسه بتضحك يا عبدالله" فرد عليه قائلا "لا لا" وغير ملامحه ليبدو غاضبا وظل يقول "لا لا يا الله، لو كنت غالي نزلني ".

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ثم طلب منه رامز أن يقلد أحد الفنانين فاختار الفنان عبدالفتاح القصري لكنه لم يعجب جلال فأمر بتدويره في الهواء مرة أخرى وسط ثبات انفعالي لعبدالله.

وجاءت فقرة المياه فأغرقه بالأمطار وأنزله في حوض مياه فقال له "يكفي يا حبيبي" واستجاب لرامز وظل يغني له، وحين أخرج له الثعبان توسل بالخير لرامز وظل يقول "حرام عليك.. ما أحب الحنش".

ومع اقتراب نهاية البرنامج ظن بالخير أنه نجا من المقلب وبعد فك قيوده اتجه عبدالله نحو رامز فسقط في بركة المياه ومع ذلك ظل أيضا محافظا على ابتسامته حتى نهاية البرنامج.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود للتصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

وبالخير، مغنٍ إماراتي بدأ حياته كمقلد ومنولوجست بين أصدقائه وله العديد من الأعمال الفنية الغنائية.