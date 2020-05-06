سمية الخشاب تلفت الأنظار بأنوثتها بـ جمبسوت باللون الكحلي

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت سمية الخشاب في الصور وهي ترتدى جمبسوت باللون الكحلى ، وكتبت معلقة على الصور : أحلي الأوقات في المغرب

#سميه_الخشاب. يذكر أن وقعت الفنانة سمية الخشاب ضحية مقلب الفنانة فيفي عبده فى ثانى حلقات برنامج "خلى بالك من فيفي" الذى يعرض على قناة مصر. وأصيبت الخادمة خلال المقلب بنوبة تشنج وقامت بالجري وراء الضيفة لكي تقوم بتخويفها ولم تخف الفنانة سمية الخشاب من الخادمة وظهرت متماسكة. Advertisements قد يهمك أيضا: سمية الخشاب تؤكِّد أنَّ المشاهير يعلمون بمقالب فيفي عبده ورامز جلال سمية الخشاب تكشف تفاصيل ما حصل في مقلب فيفي عبده

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