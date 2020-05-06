القاهرة - لايف ستايل
شاركت النجمة درة بصور لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت في الصور بفستان أبيض .
وقد شاركت الفنانة درة في برنامج "إغلب السقا" والذى تقدمه رزان مغربي على شاشة الMBC .
يذكر أن الفنانة درة خرجت عن صمتها لترد على الشائعات التي ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن علاقتها برجل الأعمال ومصمم الديكور هاني سعد.
قالت درة في تصريحات تليفزيونية: "حياتي الشخصية ملك لي ولا تعليق على ما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هاني سعد".
وأضافت: "في حالة حدوث ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها".
قد يهمك أيضا:
درة تخرج عن صمتها وتعلق على خبر ارتباطها من رجل أعمال
درة تكشف عن ذهابها إلى الطبيب النفسي مرتين
كانت هذه تفاصيل خبر درة تشعل "إنستجرام" بإطلالة جديدة بالفستان الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.