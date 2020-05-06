درة تشعل "إنستجرام" بإطلالة جديدة بالفستان الأبيض

شاركت النجمة درة بصور لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت في الصور بفستان أبيض .

وقد شاركت الفنانة درة في برنامج "إغلب السقا" والذى تقدمه رزان مغربي على شاشة الMBC .

يذكر أن الفنانة درة خرجت عن صمتها لترد على الشائعات التي ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن علاقتها برجل الأعمال ومصمم الديكور هاني سعد.

قالت درة في تصريحات تليفزيونية: "حياتي الشخصية ملك لي ولا تعليق على ما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هاني سعد".

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وأضافت: "في حالة حدوث ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها".

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