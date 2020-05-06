إلقاء القبض على محمد رمضان في الحلقة 12 من "البرنس"

يطلب "فتحي" من والدته أن تسرق هاتف "رضوان" الذي يتضمن تسجيلا يدينه وأشقائه ويثبت تخطيطهما لقتله وتقرر "سميحة" حرق الهاتف كما أمرها "فتحي" ولكن "رضوان" يكتشف خداعهما في الحلقة الثانية عشر.

تخبر "سميحة" "فتحي" بأن "رضوان" رآها وهي تحرق هاتفه وعلم أن أشقائه طلبوا منها هذا الأمر كي لا يتم سجنهم، وهنا يقرر "فتحي" إطلاق سراح شقيقيه "عادل" و"نورا" بعد أن مسح التسجيلات من هاتفيهما

يدبر "هاشم" طليق "علا" بتدبير مكيدة لها ولوالدتها عن طريق زيارتها وإخفاء إسورة ذهبية في المنزل حتى يقوم بالإبلاغ عنهما ولكن اكتشفت والدتها الأمر بعد رحيله وأخفت الإسورة الذهبية في المنور قبل حضور الشرطة.

يعترف "رضوان" لـ"شيماء" زوجة شقيقه "فتحي" بما حدث وتسبب أشقائه بموت زوجته وابنه، ويحاول الوصول لـ"نورا" و"عادل" وبعد أن يطلق "فتحي" سراحهم يطمئن عليهما، تنتهي أحداث الحلقة بإلقاء القبض على "رضوان البرنس".

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