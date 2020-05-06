وليد علي يستعد لطرح 12 أغنية في ألبوم "100 إحساس"

القاهرة – لايف ستايل يطرح الفنان وليد علي خلال الأيام القادمة ألبوم جديد يحمل عنوان "١٠٠ إحساس" يتكون من ١٢ أغنية متنوعة بها أنواع مختلفة من المقامات الموسيقية ما بين "الحجاز والرست والنهاوند والكورد والسيكه". وأسماء الأغاني هي: "اخيرا لقيتها واجمل تغيير وبجد وحشاني و١٠٠ احساس وفي وسط اوراقي وحنتلي ليه واجمل عيون وشوقي ليك واجمل صدفة وحلم حقيقي وحكايتنا وجايه تقوليلي". وتعاون وليد في الألبوم مع الموزعين أحمد عادل وأحمد وجدي ودودي صلاح ومحمد السقار، والشعراء تامر عز الدين ومحمد رجاء وأحمد محمد منصور ومحمد الجعلي ومحمد هاشم والملحنين أيمن عبد الغفار وأحمد وجدي، ومكساج وماستر الألبوم مصطفى رؤوف وإدارة إنتاجية محمد السيد الجدير بالذكر أنه تم طرح أغنية "فرجه قريب: اليوم وهي من كلمات محمد رجاء وألحان وتوزيع موسيقي أحمد وجدي ومكساج وماستر مصطفى رؤوف، كمل تم تصوير أغنيتي "بجد وحشاني واخيرا لقيتها" وسيتم طرحهم قريبا في الأسواق. Advertisements قد يهمك ايضاً: حضور لافت للأغنية الشعبية المصرية في مسلسلات رمضان أغنية "اللي قادرة" لـ آمال ماهر تتخطى المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

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