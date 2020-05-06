تراند اليوم : عبد الله بالخير في مواجهة رامز: ما بحب الحنش"

بالخير واجه جميع مقالب رامز بالابتسامات والضحك، ما دفع رامز لأن يجبره على إظهار " تكشيرة"، كنوع من التحدي، ولكن الابتسامات سادت جميع المشاهد.
وفي مشهد الثعبان، حوّل بالخير المشهد إلى دعابة أيضا، متوسلا لرامز بإبعاد الثعبان قائلا : ما بحب الحنش"، وعقب سقوطه في الماء، داعب فريق العمل مع رامز برش مياه من حوض المقلب، لينال إعجاب الجميع، والذين بادلوه التحية بالتصفيق.
وتقوم فكرة برنامج رامز مجنون رسمي في هذا الموسم تدور حول خداع الضيف في البداية عن طريق مذيعة تسأل الضيف عدة أسئلة ثم يجلس الضيف علي كرسي الاعتراف ومن هنا يبدأ المقلب.
وقد حسم القضاء المصري أمر الدعاوى المرفوعة ضد برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، والتي تطالب بوقف بثه.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، برفض الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمي الذي تذيعه شبكة قنوات MBCخلال شهر رمضان.