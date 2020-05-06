تراند اليوم : العثور على مخدرات داخل سيارة فنان عربي شهير والشرطة توقفه

أفادت وسائل إعلام تونسية، أن عناصر الأمن أوقفت اليوم الأربعاء، فنان الراب "A.L.A"، في ضاحية قمرت بالعاصمة.

وتم توقيف الفنان بعد أن فتّشت عناصر الأمن سيارته وعثرت على مادة "القنب الهندي" المخدرة، حيث سيحال للنيابة العامة للتحقيق معه قبل إحالة ملفه للقضاء، ليواجه عقوبة بالسجن.

الجدير بالذكر أن أشهر فناني الراب في تونس تم سجنهم بسبب تعاطي المخدرات، وأشهرهم "كافون" و"كلاي بي بي جي" و "Dj Costa".

يشار إلى أن القانون التونسي ينص على عقوبات صارمة ضد متعاطي المواد المخدرة، ويتم تشديد العقوبات إذا تكرر التعاطي.