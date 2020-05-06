شاهد تفاصيل برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة الثالثة عشر .. عبد الله بالخير

يستمر عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" في موعده عقب الإفطار مُباشرة، على MBCمصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنان الإماراتي عبد الله بالخير.

وكانت قد رفضت محكمة القضاء الإداري المصري، في جلستها المُنعقدة اليوم بالقاهرة، الدعوى المقامة مِن قِبل عدد من المحامين لمنع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قنوات "مجموعة MBC".

قال ثروت عبد الشهيد، المُستشار القانوني لـ"مجموعة MBC" في القاهرة، إن نص الحكم

القضائي أكد على أن المحكمة اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، "كما طالبت الدعوى المرفوعة".

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وأشارت المحكمة، إلى أن البرنامج لا يعدو عن كونه عملاً فنياً يمارِس فيه مُقدم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز

الضيف كافة ما تعرّض له خلالها.

وأضاف الحكم، أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي، وأكدت المحكمة مُجدداً على أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير.

لمشاهدة الحلقة الثالثة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )

لمشاهدة الحلقة الثالثة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )

لمشاهدة الحلقة الثالثة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )