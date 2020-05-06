شاهد تفاصيل الحلقة 13 من برنامج رامز مجنون رسمي.. عبدالله بالخير

تعرض قناة MBC مصر، العديد من المسلسلات والبرامج في شهر رمضان المبارك، ومنها برنامج الفنان رامز جلال والذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي"، ويحقق برنامج رامز مجنون رسمي نسب كبيرة من المشاهدة في الوطن العربي.

برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 13

ينتظر كل عام جمهور برامج مقالب رامز جلال عرض حلقاته في شهر رمضان الكريم، وكل عام

ينتظرون الفورمات المختلف الذي يظهر به، وفي عام 2020 يظهر رامز جلا من خلال برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة الرابعة عبر شاشة قناة "mbc" مصر الفضائية مع إنطلاق أذان المغرب.

الحلقة 13 من برنامج رامز مجنون رسمي اليوم

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ستعرض اليوم الحلقة 13 من حلقات برنامج "رامز

لمشاهدة الحلقة الثالثة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

لمشاهدة الحلقة الثالثة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

لمشاهدة الحلقة الثالثة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

مجنون رسمي" على تردد قناة "إم بي سي" مصر، ومن المنتظر أن يكون ضيفة الحلقة 13 الفنان عبدالله بالخير ، وسنقدم لكم كل جديد بخصوص حلقة اليوم من برنامج مقالب رامز مجنون رسمي 2020.