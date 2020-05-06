MBC مصر تعلق عل حكم القضاء الإداري بعد رفض إيقاف "رامز مجنون رسمي"

قال القضاء كلمته حين رفضت محكمة القضاء الإداري المصري، في جلستها المُنعقدة اليوم بالقاهرة، الدعوى المقامة مِن قِبل عدد من المحامين لمنع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يُعرض على قنوات "مجموعة MBC" : MBC1 وMBCمصر، وMBCالعراق، وMBC5، ومنصة "شاهد" للفيديو حسب الطلب (VOD).

وأشار ثروت عبد الشهيد، المُستشار القانوني لـ "مجموعة MBC" في القاهرة، إلى أن نص الحكم القضائي أكّد على أن المحكمة اطّلعت بنفسها على

بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، "كما طالبت الدعوى المرفوعة"، وأشارت المحكمة إلى أن البرنامج لا يعدو عن كونه عملاً فنياً يمارِس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرّض له خلالها. وأضاف الحكم إلى أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي. وأكدت المحكمة مُجدداً على أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير.

في هذا السياق، يستمر عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" في موعده عقب الإفطار مُباشرة، على MBCمصر، وMBC1، و MBC العراق، وMBC5 ، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب (VOD)، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنان الإماراتي عبد الله بالخير.