نادين نسيب نجيم تربط بين عنوان مسلسلها وأحداث 2020-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - لم تكن بداية سنة 2020 بالنسبة لكل الناس سنة جيدة، إذ إنها بدأت بوفاة العديد من المشاهير ثم اجتاح العالم وباء قاتل، والذي أرخى بثقله على جميع النشاطات ومن بينها الفن طبعاً.

وقد تأجل عرض العديد من مسلسلات رمضان لهذا العام ومن بينها مسلسل الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان السابقة ​نادين نسيب نجيم​ الذي تستكمل حالياً تصوير مشاهدها فيه، وقد قررت الشركة المنتجة للعمل أي "الصباح إخوان تأجيل عرضه بسبب الظروف الراهنة.

وعبّرت نادين عن استيائها من الرقم 2020 وهو عنوان مسلسلها وكذلك هو يمثل العام الحالي ونشرت صورة كانت التقطتها في أوّل يوم تصوير للمسلسل، وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها :"سلفي أول ما بلشنا تصوير مسلسل 2020… قد ما هل الرقم نحس حتى المسلسل نحستو معها كان حاسسني قلبي من الأول انه هل اسم ما بطمن ما ارتحتلو يخرب بيتك ملا سنة ولا ابشع، نفسيتي تعبانة".

وجاءت أغلب التعليقات لتهدئ من روعها وترفع من معنوياتها وتشيد بها ، وأنها مرحلة عابرة على أمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته بعد انحسار الوباء.