إبراهيم الحساوي يخسر والده بعد وفاة شقيقته ويُحرَم من وداعهما-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يمر الممثل السعودي إبراهيم الحساوي بفترة عصيبة جداً إذ إنه بعد خسارته لشقيقته منذ أيام وحرمانه من وداعها بسبب فيروس كورونا، ها هو يُفجَع اليوم بوفاة والده ولن يتمكن من حضور جنازته ودفنه ومرافقة جثمانه إلى مثواه الأخير بسبب الوباء المستجد.
وكانت شقيقته توفيت في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان ولم يستطع أن يودعها لوجوده في الإمارات وبسبب توقف حركة الطيران، ما أثار موجة تعاطف كبيرة معه من زملائه الممثلين والوسط الفني كله.
أما وقد عاد إلى أرض المملكة العربية السعودية ليكون إلى جانب والده إلا أن المنية وافته اليوم ونظراً لوجود الحساوي في الحجر الصحي فلن يستطيع أن يودع والده أيضاً.
وكتب الممثل السعودي في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"في اليوم الثالث من رمضان فقدت شقيقتي رحمها الله واليوم افقد والدي.المؤلم والموجع أنني في حجر صحي حاليا وصلت ليلة البارح قادما من الإمارات بعد غياب ٧٦ يوم كي أكون قريبا من الولد ولكن إرادة الله فوق كل شيء.لم استطع حضور تشييع جنازة أختي ولا حضور تشييع جنازة والدي بسبب هذه الجائحة".
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