ميرنا وليد - بيروت - أثار مشهد حواري جديد في مسلسل "​مَخرج 7​"، والذي يعرض حالياً في رمضان، بين الممثل السعودي ​ناصر القصبي​ والفنانة السعودية ​أسيل عمران​، التي تؤدي دور إبنته المتحررة، ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي في السعودي، فتقول على لسان الشخصية أنها لا تحب إرتداء العباءة، ليرد عليها القصبي: "واحنا ما نحب شكلك بدون عباية شو رأيك؟".

وتابع: "اليوم ما تحبين العباءة وشوي شوي ما ندري بعدين يمكن تطلعون من بيوتكم مفاسيخ"، لترد عليه: "أنا فاكرتك أب متفتح".

وإنتقد عدد كبير من المتابعين هذا المشهد، مشيرين إلى أنه يحمل الكثير من الأبعاد، التي تمس بالمجتمع السعودي، على إعتبار أن الشابة المتحررة ترفض إرتداء العباءة، وهي مرغمة على ذلك، بسبب القوانين وتنتظر اللحظة التي تتمكن فيها، من عدم إرتدائها في الشارع.

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كانت هذه تفاصيل خبر هذا المشهد بين ناصر القصبي وأسيل عمران في "مَخرج 7" يثير ضجة في السعودية.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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