نائب في البرلمان المصري تشيد بـ محمد رمضان وتهاجم ياسمين صبري

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النائب في البرلمان المصري ​أنيسة حسون​ة عن رأيها بالاعمال التي تعرض في رمضان وقالت انها ليست معجبة بالممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ وكتبت: “من غير زعل ياسمين صبري مش بتعرف تمثل”.

اما المسلسل الذي لفت انتباهها هو البرنس للفنان ​محمد رمضان​ : “أنا عاجبني مسلسل محمد رمضان. الأحداث سريعة والحوار واقعي والممثلين هايلين والمخرج والمؤلف متمكن وكل يوم بنستنى حيحصل إيه في الحلقة اللي بعدها. صحيح كمية الشر بين الإخوة لا تصدق بس مفيش رغي وتطويل بدون داع”.

وأضافت: “الحلقة الوحيدة اللي شفتها علي بعضها أول يوم هي البرنس لمحمد رمضان وبصراحة عجبتني الريتم سريع وخيوط الشخصيات متقاطعة بحيث أعطتنا الصورة كاملة وشوقتنا للأحداث التالية. برافو المخرج محمد سامي”.

وتحدثت عن مسلسل الاختيار وكتبت: “عبارة عن مشاعر مختلطة من الفخر والانتماء والحزن والشجن. حالة من التوتر الشديد أثناء مشاهد المعارك كأننا نعيش هذة اللحظات مرة ثانية وتذكر لأيام ميدان التحرير والاتحادية 30 يونيو. ربنا يحمي أبطالنا ومحاربينا الشجعان ويرحم الشهداء الأبرار وتعيشي يا مصر دايماً مرفوعة الرأس”.