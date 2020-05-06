كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد سخريتها من حمو بيكا.. إيناس الدغيدي مطلوبة على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة إيناس الدغيدي، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذالك في بعض التغريدات الساخرة منها بعد اذاعة حلقة مطرب المهرجانات حمو بيكا ومحاولة السخرية منه ومن طريقة كلامة وعدم لباقته.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التعليقات كالآتى:



إيناس الدغيدي اللي اتشهرت بالحرية في افلامها والتعبير عن الرأي جايبة واحد تقلل منه طول الحلقة ومدعيين المثالية دول بشفق عليهم بجد

إيناس الدغيدي جايبه حمو بيكا في برنامج شيخ الحارة.. وكمية سخرية من حمو بيكا، عشان هو غلبان، وحاجة كدة في منتهي الانحطاط الإعلامي.. حمو بيكا مغني مهرجانات وله جمهوره، ليه بتجيبوا الناس وتستضفوهم وتسخروا منهم،.



برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.



يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.