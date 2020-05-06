بالفيديو: محمود عبدالغني يقيم مأدبة إفطار لفريق عمل "سلطانة المعز"

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، مقطع فيديو لها برفقة الفنانين محمد لطفي ومحمود عبدالغني، والفنانة دينا من خلال تناولهم وجبة الإفطار بعزومة من الفنان محمود عبدالغني، بكواليس تصوير مسلسلها «سلطانة المعز».

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي حول فتاة شعبية تعيش في منطقة «المعز»، وتقوم بإدارة محلات «كبدة»، ورثتها عن والدها، من أجل تربية أشقائها وتعليمهم، إلى أن تحدث مفاجأة صادمة تقلب حياتهم، وتتوالي الأحداث.

ومسلسل «سلطانة المعز» بطولة غادة عبدالرازق، وحسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالغني، ودينا، ومحمد حاتم.

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شاهدي الفيديو :



